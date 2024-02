SERGEI METLEV ⟩ Eesti on tugev, kui paneb oma väiksust tööle ega tülitse tühjalt

Homset Eesti Vabariigi aastapäeva tähistati Postimehes juba täna, kuna 24. veebruaril on paljudel ajakirjanikel vaba päev. Toimetusele pidas isamaalise kõne venekeelse toimetuse juht Sergei Metlev. Avaldame selle kõne video ning ka kõneteksti. Muide, Sergei selja taga on Peeter Alliku talvemaal «Ma nägin seda», mis on signeeritud 23. veebruaril 2001.