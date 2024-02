RAINER SAKS ⟩ Vene võimud soovivad Navalnõi salajast matust

Gepardi õhukaitsesüsteem: Ukraina õhukaitse on oluliselt paranenud võrreldes kahe aasta taguse sõja algusega.

Vanglas surnud Aleksei Navalnõi ema andis avalikult teada, et talle näidati küll poja surnukeha, kuid surutakse peale salajase matuse korraldamist. Võib eeldada, et tavaliste Vene inimeste hulgas see info väga laialdaselt levida ei saa, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.