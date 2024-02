OTSEÜLEKANNE ⟩ Riigikogu väisab Islandi endine välisminister, kes esimesena maailmas Eesti taasiseseisvust tunnustas

Hannibalssoni loeng «Maailma murrang: 1990 ja 1991. aasta» käsitleb toonase poliitikamaailma telgitaguseid ning kirjeldab, kuidas üldse sai võimalikuks, et Eesti-sugust väikeriiki iseseisvana tunnistati. Esimene meie iseseisvuse tunnustaja oli just Island.

Hannibalsson on praeguses poliitilises olukorras teravalt kritiseerinud läänt, et ei suudeta ega taheta midagi tõsist Venemaa vastu ette võtta.

«Nõukogude Liidu kokkuvarisemine oli tegelikult ainulaadne võimalus uue ja demokraatliku Venemaa ülesehitamiseks kommunistliku süsteemi varemetele. Teame seda nüüd tagantjärele tarkusena. Pärast Jeltsini valitsusaja kaost ja lagunemist on Venemaa Putini võimu all naasnud minevikku – autoritaarse riigi juurde, millel on imperialistlikud ambitsioonid. Sellest tulenevalt on Venemaa oma naabritele ohtlik. See oli tõepoolest Lääne juhtide ebaõnnestumine,» ütleb Hannibalsson.