Selle nädala alguses said paljud pealinlased omamoodi üllatuse osaliseks, kui märkasid mitmesse linnaossa paigaldatud suuri plakateid, millel on kujutatud purustatud linnaruum. Tuleb tunnistada, et aktsioon on välja kukkunud efektne, koguni nii efektne, et inimesed on asunud küsima, kas valitud teguviis on ikka mõistlik.