RAINER SAKS ⟩ Venelaste kaotused on tõusnud uutesse kõrgustesse - eilsega hävitati 1200 sõdurit

Venemaa kindralstaap vabastas eile ametist Musta mere laevastiku komandöri Viktor Sokolovi. Sokolovi ei ole meedias ega avalikkuses nähtud peale Ukraina rünnakut Sevastopolis Musta mere laevastiku staabile. Toonased kuuldused tema hukkumisest rünnakus ei ole siiani kinnitust leidnud. Venemaa ei ole seni ametlikult omaks võtnud, et Ukraina droonid uputasid dessantlaeva Tseesar Kunikovi, kuid ei ole kahtlust, et laevastiku ülema vabastamine ametist on selle sündmusega seotud.