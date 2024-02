LEMBIT MAAMETS ⟩ Intelligentsi jõuetu koomilisus

Ehkki filmi pealkiri (nii eesti kui ka inglise keeles «Vertical money») viitaks nagu lubavalt metsade kaitse ja kasutuse süvaanalüüsile, lahustub see lootus lõputiitrites esitatud tõdemusega, et kaitsealadel tuleks lõpetada lageraied. Metsade kaitse ja kasutuse põhjusliku seose mõistmine jääb filmi autoritele seekord kättesaamatuks. Juba läinud sajandivahetuse paiku oli selge, et metsade kaitse läbi eliitalade loomise üksipäini ei tööta ning looduskaitseorganisatsioonid (WWF jt) kutsusid üles pöörama rohkem tähelepanu majandusmetsade olukorrale. Oli selgeks saanud, et vaid majandusmetsade tasakaalustatud kasutus, toetatuna kaitsemetsade võrgustikuga, suudab tagada metsade kestliku toimimise.