Kindral Heremi tagasiastumise otsus viib paratamatult mõttele, et võib-olla ongi kiiresti muutuvas maailmas seitse aastat liiga pikk aeg kaitseväe juhataja vastutuse kandmiseks ning mõistlik oleks kaitseväeteenistuse seadust parandada sel moel, et kaitseväe juhataja rahuaegne ametiaeg ongi viis aastat ja kõige kõrgem rahuaegne auaste on kindralleitnant või viitseadmiral.