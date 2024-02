Jakob Kübarsepp ⟩ Metallid – materjaliringluse liidrid

On üldteada, et plasti, paberit, klaasi ja metalle saab taaskasutada. Euroopa statistikaameti andmetel oli 2021. aastal kõigi materjalide ringluse ehk nende ringluspõhise kasutamise määr Euroopas 11,7 protsenti. Sellele eelnenud kümnel aastal oli kasv väike, moodustades vaid ühe protsendipunkti. Aastani 2030 peab ringluse määr suurenema senisest märkimisväärselt kiiremas tempos. See on võimalik ainult kahel viisil: kasvatades materjaliringlust või vähendades materjalide kasutamist.