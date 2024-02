JAANUS PIIRSALU ⟩ Zelenskõi läks ülemjuhataja väljavahetamisega suurele riskile

Suurele Vene armeele juba ligi kaks aastat edukalt vastu pidanud Ukraina armee võrdus ukrainlaste ja ka Ukraina liitlaste jaoks selle senise kaitseväe juhi, kindral Valeri Zalužnõiga. Kellelegi ei tulnud pähe, et president Zelenskõi oleks kuidagi vastutav Ukraina armee edu või ebaedukuse pärast. Kuigi Zelenskõi on seaduse järgi Ukraina relvajõudude ülemjuhataja.