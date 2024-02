President andis umbmäärase selgituse, et soovib kindral Zalužnõi jätkamist riigi juhtkonna hulgas, kuid ei täpsustanud selle mõtte tegelikku sisu. Kindral Sõrski on loogiline valik ehk nii-öelda kindla peale minek. Tegemist on väga kogenud ja professionaalse väejuhiga, kes vastutas 2022. aastal Kiievi kaitsemise eest ning sama aasta sügisel viis läbi pealetungi Harkivi oblasti vabastamiseks. Kõike võib kokku võtta ühe lausega – näis, kas uus ülemjuhataja suudab anda armeele juurde energiat uue võidu saavutamiseks agressori üle. Umbes säärast sõnumit on president ja uus kaitseväe juhataja kommunikeerinud.

Presidendi sõnavõttudest võib aru saada, et uuelt kaitseväe juhatajalt oodatakse paremaid tulemusi logistika ning vägede varustamise, väljaõppe ning mobilisatsiooni valdkonnas. Kindral Zalužnõid üritatakse Ukrainas kindlasti meelitada ka poliitikasse, mida on juba aimatavalt üritanud eelmine president Petro Porošenko ning Kiievi linnapea Klitško. Ukraina sotsiaalmeedias oli rahulolematust selle vahetuse üle, kuid mingeid väljaastumisi ei ole praeguse info põhjal põhjust eeldada. Sõda on kestnud juba väga kaua ning näib, et kestab veel pikemat aega ning selles kontekstis on vahetused kõrgemal juhtimistasandil pigem normaalsed ja ootuspärased.