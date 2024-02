RAUL EAMETS ⟩ Võit võõrtööjõu kasutamisest võib saada kaotuseks

Eesti muutus väljarände riigiks 2015. aastal, kui taasiseseisvunud Eestis ületas sisseränne esimest korda väljarännet. Loomulik iive on negatiivne ja rändesaldo on positiivne, mistõttu rahvaarv tervikuna on kasvanud. Sisserände suurus on aastate lõikes varieerunud, kõik rekordid lõi muidugi 2022. aasta, kui meile saabus palju Ukraina sõja põgenikke. Rändesaldo oli siis pluss 39 757 inimest. 2023. aasta oli rände vaates juba «tavaline» aasta, kui riiki tuli 5718 inimest rohkem kui lahkus.