Eile toimus Ukraina ja Vene sõjavangide vahetus. On märkimisväärne, et koju saabunud 207 ukrinalase vastu liikus Venemaale 195 Vene sõjavangi. Ei mäleta, et varem oleks toimund selline vahetus, kus ukrainlasi saab rohkem vabaks kui Vene armee sõdureid.

Üks seletus oleks, et Vene sõjavangide hulgas oli kõrgema aukraadiga ohvitsere rohkem. Vene meedias väideti, et vange vahetati mõlemalt poolelt 195. Ukraina vangidega tegelev ombudsman teatas, et vabastatud vangide hulgas ei ole neid, keda Venemaa väidab olevat hukkunud alla kukkunud transpordilennukis. Siin on võib olla ka üks seletusi, miks Venemaa oli nõus vangide vahetuse suhteliselt kiiresti ellu viima. Surve Ukraina ühiskonnale saab uue impulsi.