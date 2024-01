ERKI SAVISAAR ⟩ Oleme digiriik või ei? Omavalitsuste jäätmevedu on puuduliku info taga

Kliimaministeerium on algatanud jäätmeseaduse väljatöötamise kavatsuse, kuna senine viis jäätmeid vastavalt EL-is ühiselt kokkulepitule ringlusesse võtta pole õnnestunud. Peamist rolli nähakse omavalitsustel. Kuna olen selle valdkonnaga kokku puutunud erinevates rollides nii riigi, ettevõtjate kui ka kohalike omavalitsuste tasandil, siis on loomulik, et mul on ka seisukoht jäätmereformi asjus.