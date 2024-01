VILLIKO NURMOJA ⟩ Tehisintellekt vs «loll raud»

Harvad ei ole küsimused militaarklientidelt, kus uuritakse, et kas teil ikka AI on tootes sees? Ratsionaalne inimene minu sees küsib vastu, et millist probleemi parajasti lahendate? Milline on soovitud lõpptulem? Alles siis saan öelda, kas seda probleemi üldse tasub tehisintellektiga lahendada või saab ka lihtsamini hakkama? Näiteks digitaliseerides mõne protsessi etapi või senise töömeetodi, tõstes tegevuste efektiivsust läbi kulusäästlikkuse (LEAN) põhimõtete jne.