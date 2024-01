RAINER SAKS ⟩ Venemaa tungib Rumeenia ja Ungari poliitikasse

Viimaste kuude jooksul on ilmunud infobitte Venemaa muutunud poliitika kohta kriminaalkurjategijate kasutamisel lahingtegevuses. Prigožini vahendusel kehtestatud süsteem nägi ette vangidele amnestia andmist peale kuue kuulist teenistust lahingväeosades ning ühtlasi ka teenistusest vabastamist. Sellest leppest peeti vaatamata Prigožini enda reetmisele kinni kuni eelmise aasta sügiseni. Lahingutes ellujäänud kriminaalid demobiliseeriti ja said ühtlasi ka amnestia. See oli ühtlasi ainukene grupp, kelle suhtes peeti antud lubadustest kinni.