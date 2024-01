RAINER SAKS ⟩ Ukraina üksused Dnepri idakaldal on Venemaale korralik peavalu

Eile esitati nõue, et sõjavangide sugulased edastaks Venemaale on DNA-d, et oleks väidetavalt võimalik võrrelda seda hukkunud sõjavangide omaga. Venemaa teab väga hästi, et DNA näidiseid neile ei edastata, kuid niimoodi survestatakse sõjavangide sugulasi psüühiliselt. Venemaa ei ole senini esitanud mitte ühtegi tõendit sõjavangide hukkumise kohta lennukatastroofis. Ukraina üritab oma kommunikatsiooni antud teemal parandada.

Sõjaväeluure juht Budanov teatas, et venemaa ei ole esitanud kindlaid tõendeid sõjavangide hukkumise kohta ning avaldas arvamust, et uus sõjavangide vahetus lähiajal siiski toimub. Näis, kuidas läheb, aga võib arvata, et peatse vahetuse ette välja kuulutamine on küllaltki riskantne. Tegelikult ei ole seni usaldusväärset informatsiooni selle kohta, kuidas see sõjaväe transpordi lennuk alla kukkus.