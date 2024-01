AK KIRJANDUSKOOL ⟩ Valteri pokud läksid südamesse

Eesti looduse mõtestamises toimus 30 aastat tagasi suur muutus. Tarnapuhmad – märjal ajal ainsad, millele astudes heinamaariba või jõeäär läbida; kuival ajal on nad ehk lihtsalt jalus, segavad kiiret astumist – tavalised ja paljudele seni ilmselt peaaegu märkamatud subjektid olid äkki endale näo ja iseloomu saanud ning astusid üles lasteraamatu tegelastena. Nimeks – poku!

Sellise tegelaskuju loomisega astus eesti lastekirjanduse lavale uues rollis seni illustraatori, karikaturisti ja humoristina tuntud ja tunnustatud Edgar Valter, kelle sünnist möödub tänavu sügisel 95 aastat. Pärast selle raamatu vaatamist-lugemist ei saanud enam loodust endise pilguga vaadata. Kõik, kel silmad, hakkasid nägema, et peale puude ja põõsaste on ju kindlasti üsna sageli näha ka pokusid! Lausa ime, kuidas me neid enne ei näinud.