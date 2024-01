ANALÜÜS ⟩ Ramsteini grupp ja muu enesepettus ehk SKT ei sõdi

Kui Ramsteini formaat 2022 loodi, oli see suurepärane algatus ning on seda praeguseni, ent ilmnenud on ka mõned väljakutsed. Ramsteini formaati kuuluvad riigid annavad reaalset abi ning ilma milleta oleks Ukraina kaitse nähtavasti juba kokku kukkunud. See pole ainult formaadi teene, kuna riigid annaksid abi ka ilma selle formaadita.