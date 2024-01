Kas ulukeid on vähe, palju või parasjagu, on kindlasti üks teema, mis nii mõndagi puudutab. Oluliselt konkreetsem on see teadmine muidugi jahimeestele, aga ka metsa- ja põllumeestele on see ühel või teisel viisil tähtis. Samuti neile, keda huvitab Eesti eluslooduse käekäik. Usaldatavaid arvukuse hinnanguid vajavad ka mitme eriala teadlased, sest need on mitmete uuringute puhul alusteadmisteks.