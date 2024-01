MATI RAIDMA ⟩ Sõjas toime tulemiseks tuleb meil oma kriisihalduse võimekus üle vaadata ja reformida

Eks meist paljudel on meelel küsimus - mis täna maailmaga juhtunud on. Purunenud on veel kümmekond aastat tagasi eksisteerinud arusaam, et oleme jõudnud stabiilsusesse ja iseseisvaid demokraatlikke riike ja rahvaid ei ohustata teiste riikide poolt sõjaga. Venemaa on aga esitanud avatud maailma väärtustele oma verise väljakutse. Läbi selle on ka eestlasele omane kindlustunne saanud haavata.