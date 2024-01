JUHTKIRI ⟩ Akadeemiline luurehuvi Tartu Ülikoolis

Teisipäeval saime teada, et juba 3. jaanuaril oli kaitsepolitsei kinni pidanud Vene Föderatsiooni kodaniku Vjatšeslav Morozovi, keda kahtlustatakse Eesti-vastases luuretegevuses. Morozov on 2010. aastast teinud koostööd Tartu Ülikooliga ning töötas viimase ajani seal Skytte instituudis politoloogiaprofessorina. Huvitav on mainida tema uurimissuundi: need on poststrukturalism, postkolonialismi teooria ja kriitika, demokraatiateooria, ideoloogia ja diskursused Venemaal ning ELi-Vene suhted.