RAINER SAKS ⟩ Alla tulistatud A-50 pardal olid mitmed kõrged Vene ohvitserid

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas oma kavatsusest külastada Kiievit, et viia lõpule kahepoolsete julgeolekugarantiide lepingu protsess Ukrainaga. Ühtlasi kavatseb Prantsusmaa anda Ukrainale üle täiendavalt 40 raketti Scalp ning muud laskemoona. Ukraina jaoks on see praegusel hetkel väga oluline samm pikemajalise kaitsevõime stabiliseerimisel. Ukraina rahvusvaheline positsioon muutub tugevamaks ning Venemaal on keerulisem manipuleerida Ukraina tuleviku staatuse teemadel.