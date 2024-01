RAINER SAKS ⟩ Halb uudis Ukrainale: Venemaa suudab toota ise mitusada Iraani drooni kuus

President Zelenskõi suundus osalema ja esinema Davosi majandusfoorumil. Foorumile eelnenud kohtumisel Šveitsi konföderatsiooni presidendi Viola Amherdiga teatas viimane, et on valmis võõrustama globaalset rahutippkohtumist Venemaa agressiooni lõpetamise järel. Šveitsi rahvusvahelise profiiliga sobib see kokku. Šveits teatas ka 1,6 miljardi euro suurusest abipaketist Ukrainale aastateks 2025-2028, mis mõeldud sisuliselt sõjakahjustuste likvideerimiseks.