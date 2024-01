Juhtkiri ⟩ Valeuudised rahameedias

Tuleb nentida, et võltsvideoid saame tulevikus ilmselt rohkem näha ja mitte ainult poliitikas, vaid ka teistes valdkondades. Tehnoloogia, millega saab jäljendada kellegi välimust ja häält, on muutunud odavaks, kättesaadavaks ja hõlpsasti kasutatavaks. Neist juba puudust pole, kes seda kurjasti ära kasutada võiks tahta.

Tõsiasi on see, et maailmas on praegu käimas propagandasõda demokraatia ja autokraatlike režiimide vahel. Valeuudised, meemid ja muu säärane on selle harilikud relvad. Võimalus hõlpsasti videoid ja fotosid võltsida muudab nende valmistamise lihtsamaks ja lõpptulemuse usutavamaks.