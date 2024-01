RAINER SAKS ⟩ Venelaste raketirahe Ukrainale. Belgorodis ja Moskva lähedal taas plahvatused

Kiievis alla tulistatud ühe lennukilt lastava juhitava raketi rusude uurimine näitas, et rakett oli valmistatud 2023. aasta viimasel veerandil. See on kaudne tõend, et rakettide koguarsenal ei ole Venemaal väga suur, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.