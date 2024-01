Aastalõpul käib riigikogus teatavasti jõuluvana. See on reeglina kohutavalt piinlik ning lollakas üritus, raske on välja mõelda midagi hullemat kui vägisi «nalja tegemine». Aga üks aastavahetusega seoses sündinud üritus, mille korraldas vabariigi valitsus, on olnud veel kordades lollakam, leiab riigikogu liige Juku-Kalle Raid (Eesti 200).