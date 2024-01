MERCA ⟩ Mulle isiklikult Kaja Kallas kui munadega naine väga meeldib

«Haistaka paslaa koko valtiovalta» - tegemist on juutuubist kergelt leitava Irwin Goodmani palaga, mis pärineb...eee, vist kaheksakümnendate algupoolest. Nüüna on ka Eestisse jõudnud sõnum, mida too esitaja toona edastatas, et tõmba anusse kogu valitsus, kes sa ei mõista muud kui makse tõsta. Tegemist on minupoolse üpris vaba tõlkega.