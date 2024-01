RAINER SAKS ⟩ Venemaa on Lääne õhutõrje tõttu loobunud lennuväe kasutamisest

Alates 2022. aasta septembrist on Venemaa rünnanud Ukaina territooriumit Iraanilt saadud Shahed tüüpi ründedroonidega. Ukraina õhujõudude kõneisik ütles, et selle aasta lõpuks on sääraseid lendu lastud vähemalt 3800 tükki, millest Ukraina õhukaitse on hävitanud 3000. Ukraina õhujõud ei pea seda suurepäraseks tulemuseks ning leiavad, et peavad veel palju õhukaitse parandamise nimel töötama.