PEETER KOPPEL ⟩ Prooviks korragi olla optimist

Aastal 2023 ei saabunud oodatud globaalset majanduslangust ja inflatsioonioht taandus samuti kiiremini, kui eeldati. Praegu on juhtivate arvajate seas välja kujunenud seisukoht, et ka aastal 2024 jääb globaalne majanduslangus tulemata. See arvamus põhineb mitmel päris tugeval argumendil.