Venemaal saab olema mõnevõrra keerulisem Moldova valimiste protsessis selliselt sekkuda, et Euroopa integratsiooni suund täielikult ümber vaadatakse. Kuigi see referendum ei taga täielikult Moldova tuleviku valikuid, on siiski tegemist väga tugeva poliitikat konsolideeriva käiguga. Õnnestumise korral tagab see olulisel määral ka praeguse presidendi tagasivalimise kampaania 2025 aastal.