KAIE KRIISKA ⟩ 60% kogu maailma majanduses kasutatavatest materjalidest võiks toota bioloogiliselt

Biomajandus ei piirdu pelgalt fossiilsete ainete väljavahetamisega taastuvate ressursside vastu. See hõlmab kogu majandustegevust, mille tulemuseks on biomassil põhinevad tooted ja tööstuslikud protsessid. Biomajanduses integreeritakse madala süsinikheitega energiasisendid, jätkusuutlikud tarneahelad ning uued tehnoloogiad ja ärimudelid. Niimoodi toimuva väärindamise tulemuseks on kõrgema kvaliteediga tooted, materjalid ja kütused, mille saamiseks kasutatakse jäätmeid ja kõrvalsaadusi. Biomajandus pakub mitmeid täiendavaid hüvesid, aidates näiteks kaasa tervishoiu edendamisele, kliimamuutuste leevendamisele ning bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsele.