PRIIT SIBUL ⟩ Nagu oleks aasta 1984 ehk juhtivad ökonomistid noomivad ettevõtteid kasumiahnuse pärast

Mõnikord ajalehti lugedes võib kohata nii tugevat plaanimajanduslikku leksikat, et tekib kahtlus, mis aastas praegu elame. Ajalehe esikaas ütleb, et 2023, kuigi sisu järgi võiks olla ka 1984. Kes oleks võinud Eesti iseseisvuse taastamise ajal mõelda, et 30 aastat hiljem räägivad riigi juhtivad ökonomistid tõsimeeli ettevõtjate kasumiahnuse probleemist? Või kas keegi oleks osanud aimata, et vaba Eesti etteotsa satub kildkond, kes asub täitmatuid kliimaeesmärke raiuma hruštšovlike plaanimajanduse meetoditega?