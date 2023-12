MART HELME ⟩ Eesti kaitsevõime tegemata töö vajab kiiret tegemist

Ühtäkki on NATO vihmavari kusagile lendu läinud, artikkel 5 oma relevantsuse kaotanud, NATO liikmesriigid sõjaliselt alla käinud ja viimased, kes Eesti vabaduse eest veel võimelised võitlema on, on ukrainlased.

Siinkohal ei saa irooniliselt meenutamata jätta, et veel üsna hiljuti teadsid kõik meie nn eksperdid, et Venemaal tuleb kohe-kohe riigipööre, et Putin on suremas, et venelastel pole enam laskemoona, et neil ei jätku sõdureid ja et Vene majandus on sanktsioonide tõttu kokku kukkumas. Seda kõike rääkisid meile needsamad inimesed, kes nüüd korrutavad sirge näoga täiesti teistsuguseid jutupunkte.