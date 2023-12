KATRI RAIK ⟩ Narva linnapea ei tohiks mängida jaanalindu eestikeelse õppega

Eestis on pikka aega toodud argumendiks, miks eestikeelsele õppele üle minna ei saa, asjaolu, et meil on see Narva. Nii on see olnud 1990. aastatest. Selline suhtumine on põhimõtteliselt vale, sest Narva on Eesti linn, kirjutab Katri Raik.