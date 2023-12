AIMAR VENTSEL ⟩ Sõjaaja majandus Venemaal näeb välja sürreaalne

Käis üks kolleeg kodumaal, Põhja-Venemaa kolkakülas. Tuli tagasi ja rääkis, mida seal oli näinud. Nimelt nii tema kodukülas kui ka naaberkülades on näha erinevas ehitusjärgus maju. Ehitustöö on päris kibe. Sealjuures on ta sugulane ehitusmees, kes siis omakorda väitis, et ehitajate palgad järjest tõusevad. Põhjus on selles, et maju ehitatakse n-ö vererahade eest, kirjutab kolumnist ja etnoloog Aimar Ventsel.