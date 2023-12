VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS ⟩ Poliitiline süsteem on ehitatud nõrgima lüli peale

Viimaste valimiste ajal pika plaani jutuga tulnud Eesti 200 aimas tegelikult suurt poliitilist kriisi – pikemaajalise riikliku visiooni puudumist ja selle sõnastamise vajadust. Teine asi, et nende pikk plaan ise osutus praktikas lahenduste leidmise uduseks jutuks, kuid algne probleem oli tabatud õigesti ja see on erakondadeülene: visioonidest on üleval puudu, visionääre napib, ning üldine poliitikute kvaliteet aina kukub.