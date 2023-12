RAINER SAKS ⟩ Zalužnõi pealtkuulamine ja sõjaväeluure mürgitamine osundavad kõrgel tasemel reetmisele

Üleeile ilmus esimene info, et Ukraina Kaitseväe juhataja Valeri Zalužnõi kabinetis on leitud pealtkuulamisseadmed. Nüüdseks on sisejulgeolekuteenistus SBU alustanud ametlikku uurimist ning Kaitseväe ametlikud esindajad ning katiseväe juhataja on seda isiklikult kinnitanud.