RAINER SAKS ⟩ Sünge prognoos: Ukraina kaotab sõja järgmise aasta suve keskpaigaks

Saksamaa väljaanne Die Welt avaldas ühe eksperdi Nico Lange arvamuse, et Ukraina kavandatav pealetung 2024. aasta suvel üritab korrata pealetungi samamoodi, nagu oli kavandatud 2023. aasta suveks. Saksa ekspert osundab eelkõige asjaolule, et palju relvastust, mida Ukrainale on lubatud, alles tarnitakse ning see avab võimaluse uut pealetungi planeerida.