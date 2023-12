ANALÜÜS ⟩ Berliin kardab kõrgtehnoloogia sattumist Moskva kätte, mille too on juba varastanud

Sõda on alati ainus koht, kus sõjamasinad ja laskemoon saavad päriselt testitud. Loomulikult on päris hästi arenenud ka relvastuse testimine polügoonil, kuid see on ikkagi labor. Seal on nii varustus kui ka hooldus lähedal ning ei meeskond ega tehnika ole stressi all. Tegeliku efektiivsuse mõistmist pakub ikkagi vaid reaalne lahingutanner. Mitmed Ukrainasse tarnitud relvasüsteemid on seda ka näidanud. Üks eredam näide on olnud Saksamaa maailma parimaks peetud liikursuurtükk PzH 2000, millel ilmnesid lahingukontaktis probleemid, mis muidu esile ei tulnud.