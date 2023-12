ARGO LUUDE ⟩ Uus jäätmereform lõhnab lihtsalt rohepesu järele

Tõde on, et väliselt võib see suure reformina paista, kui omavalitsus hakkab prügiveo eest arveid saatma ja korraldab senise ühe riigihanke asemel neid kümmekond, aga sisus on tegu ju vaid tehniliste detailidega, leiab Tallinna linnavolikogu liige Argo Luude (Isamaa).