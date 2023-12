Saksamaa ja Rootsi andsid teada uutest ettevalmistatavatest abipakettidest Ukrainale, toetades niimoodi ka Volodõmõr Zelenskõi kohtumisi USA-s. Saksamaa on USA sisepoliitilise seisaku ajal asunud Ukraina peamise toetaja rolli ning vähemalt üritanud näidata, et Ukraina abistamine on Euroopale vajalik ka siis, kui USA mingil põhjusel ei saa selles kampaanias osaleda.