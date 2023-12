LJUDMILLA MESROPJAN ⟩ Eestlaste enneolematu abi oli südantsoojendav

Täna 35 aastat tagasi see juhtus. Meie sugulased Armeeniast helistasid meile ja teatasid kohutavast tragöödiast. Jälgisime kogu päeva uudiseid. Õhtul helistas selle sidekeskuse personaliosakonna, kus me töötasime, juhataja Ene Karu, ja ütles: «Me peame midagi tegema! Me peame looma maavärinaohvrite jaoks abikeskuse!»