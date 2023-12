Viimastel päevadel on selgunud, et ravimihiid Pfizer on otsustanud minna Euroopa Kohtusse Poola vastu, kuna poolakad ei kavatsegi enam koroonavaktsiine osta. Seda lihtsal põhjusel, et vaktsiine pole enam vaja (PM 27.11). Kuid Pfizer taob ikka rauda ja nõuab, et Poola ostaks 60 miljonit doosi kogusummas 1,2 miljardit eurot.