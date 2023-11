AIMAR ALTOSAAR ⟩ Sündimust ei suurenda lakkamatu muretsemine

Rahvastikuteadlase Allan Puuri ERRi portaalis avaldatud artiklist nähtub, et viimastel aastatel on meie sündimus langustrendis ning eriti kehva oli see aastal 2022 ning tõotab tulla tänavugi. Tegemata sellest apokalüptilisi järeldusi, peame aga sellistele näitajatele tähelepanu pöörama. Mitte selleks, et kellelegi konkreetselt näpuga näidata või anda järele kiusatusele siduda sündimuse määr riigi majanduse olukorraga, sest rahaline jõukus pole seni veel ühegi riigi sündimust trende muutval moel mõjutanud.