ÜLEMPREESTER IGOR PREKUP ⟩ Moskva kiriku kohta Eestis valetatakse. Meid ei ole mõistetud

Tallinn, 29.05.2018. Metropoliidi valimine. Nevski katedraal. Vene kirik. Vereja Jevgeni. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik valis uueks metropoliidiks Moskva Vaimuliku Akadeemia rektori ja Vereja ülempiiskopi Jevgeni. The Estonian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate (MPEÕK) is elect a new metropolitan. New metropolitan is Rector of the Moscow Spiritual Academy and Archbishop of Vereya (Vladimir Reshetnikov, 61) tl/Foto Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

Foto: Tairo Lutter