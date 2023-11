Rainer Saks ⟩ Sügise suurima Vene droonirünnaku peasihtmärk oli Kiiev

Ka varem on meedias juttu olnud, et üks täiendav Patriot-süsteem Ukrainale Saksamaalt tuleb ja usutavasti ongi selle sama süsteemiga tegemist, mitte uue otsusega. Kokku peaks siis Ukraina kasutada olema kolm Patriot-süsteemi. Kuna sellega ei ole võimalik katta kogu Ukraina territooriumi, siis teatav loogika oleks, et eelkõige tugevdatakse praegu õhutõrjevõimekust lõunas, sest Venemaa eeldatavate talviste raketirünnakute üheks sihtmärgiks on kindlasti ka Ukraina Musta mere sadamad.