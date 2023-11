ALEKSANDR TŠAPLÕGIN ⟩ Leedu areneb õigete otsuste toel Balti naabritest edukamalt

Kui rahandusminister Mart Võrklaev on kindel, et Eesti majandus hakkab selle aasta lõpuks kosuma, siis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juht Mait Palts sellist optimismi ei jaga. Kolmapäeval Keskerakonna fraktsiooniga kohtunud Paltsi sõnul ei ole ettevõtjatel mitte mingit põhjust uskuda valitsuse unistusse majanduse kiirest taastumisest. Kaubandus-Tööstuskoja prognooside kohaselt võib Eesti majandus hakata kasvama kõige varem järgmise aasta teises pooles. See tähendab, et lähitulevikus elatustase kindlasti ei tõuse.