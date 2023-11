RAINER SAKS ⟩ Vene armee on viimase nädala jooksul kandnud massiivseid kaotuseid

Soome tõi oma piiri tugevdamiseks kohale mõned vähesed sõjaväeüksused, kes tegelevad peamiselt piirikatise rajatiste ehitamisega. Soome on seni rahulikult ja kindlalt Venemaa korraldatud ränderündele reageerinud. Venemaal ei tohiks jääda kahtlust, et Soome piiril kaost korraldada niisama lihtne ei ole. Võib eeldada, et kogu Venemaa hübriidrünnakute praktika põhjustab vastureaktsioonina Venemaa tugevama isoleerimise lääne suunal ning sellistel meetmetel on tavaks pikemalt püsima jääda.