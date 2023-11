Ukraina vägede ülemjuhataja Valeri Zalužnõi andis intervjuu Briti ajakirjale The Economist ning kirjutas essee, milline on olukord Vene-Ukraina rindel. Ta märkis ära, et viimase viie kuu jooksul on Ukraina üksused liikunud edasi vaid 17 km, samal ajal kui venelased on viimase kümne kuu jooksul pidanud lahinguid Bahmuti linna pärast, mis asub 6 x 6 km suurusel territooriumil.