JAAN MÄNNIK ⟩ Immigratsiooni kella tagasi ei keera

Rootsi elu üks areng on olnud, et kriminaalsete jõukude tegutsemist kajastatakse meedias peaaegu iga päev. Rootsi maine on moslemite maailmas kõvasti kukkunud. Rootsil on probleeme, et saada NATO liikmeks ja riigi majandus on languses. Kõrged baasintressimäärad on majandust jahutanud ja kinnisvaraturgu mõjutanud ning ehitussektor on peaaegu seiskunud. Majandusolukord tervikuna on siiski parem kui Saksamaal, Itaalias või Suurbritannias.